Nova coletânea de Aretha Franklin traz versão inédita de 'Silent Night'; ouça

Cerca de dois meses após a morte da Rainha do Soul, Aretha Franklin, aos 76 anos, foi anunciado que uma nova coletânea com o seu trabalho vai ser lançada nas plataformas digitais.

The Queen Of Soul chegará no dia 23 de novembro com os maiores sucessos de Aretha, como I Say A Little Prayer, Respect e Natural Woman, além das músicas extraídas do seu álbum natalino de 2008, Christmas Ain’t Christmas (Without The One You Love) e Silent Night, esta numa versão inédita, ao piano.

O áudio de Silent Night, inclusive, foi o primeiro a ser divulgado deste novo álbum. Ouça:

The Queen Of Soul conta ainda com um disco bônus, com todas as 14 faixas de A Brand New Me: Aretha Franklin With The Royal Philharmonic Orchestra, álbum lançado no ano passado, com a combinação dos vocais de Aretha com novos arranjos realizados pela Royal Philharmonic Orchestra.