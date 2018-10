Norueguês Erlend Øye, do Kings of Convenience, fará show em São Paulo

O cantor norueguês Erlend Øye, conhecido pelo trabalho nas bandas Kings of Convenience e The Whitest Boy Alive, vai estender sua passagem pelo Brasil. O músico já tinha um show marcado no Rio, em dezembro, mas agora vai passar também por São Paulo.

Os shows são fruto de uma parceria com sua nova banda, La Comitiva, montada na Itália no ano passado. Na apresentação, ele deve incluir novas músicas e os seus maiores sucessos com Kings of Convenience e The Whitest Boy Alive.

Em São Paulo, o show de Øye será no dia 11 de dezembro, no Auditório Simón Bolívar. Já no Rio de Janeiro, a apresentação se mantém no dia 13, no Circo Voador.

Os ingressos custam a partir de 80 reais, na meia-entrada, que conta com a opção social, que permite pagar o valor menor com a doação de um quilo de alimento não perecível. As vendas já começaram no site responsável por trazer a banda ao País, uma plataforma em que são os fãs que pedem os shows dos ídolos.