Norah Jones vence o World Music Awards A cantora norte-americana Norah Jones foi premiada ontem à noite em Las Vegas com o World Music Award de melhor artista feminina. O rapper Usher ficou com o prêmio de melhor artistas masculino, enquanto o grupo Outkast ficou com o de melhor banda. Pela primeira vez, a cerimônia de entrega dos prêmios aconteceu nos Estados Unidos, depois de ser sediada em Mônaco. O show de duas horas em honra dos artistas que mais venderam no ano foi transmitido ao vivo pela ABC para os Estados Unidos, México e Canadá, da Universidade de Nevada, em las Vegas. Além do prêmio de melhor artistas masculino do mundo, Usher recebeu o prêmio de melhor artistas de R&B. Seu último álbum, Confessions, já vendeu mais de 5 milhões de cópias. Outkast recebeu outros dois prêmios, o do melhor grupo pop e de melhores artistas de hip-hop. Norah Jones também foi premiada com o troféu de melhor artistas pop feminina. Outros premiados da noite foram Avril Lavigne, como melhor artista de pop/rock; o grupo Evanescence, como melhores artistas de rock, Alicia Keys, como melhor artista feminina de R&B; Hilary Duff, como melhor revelação feminina; Kanye West, como melhor revelação masculina, Maroon 5, como melhor grupo novo. A cantora Celine Dion recebeu o prêmio especial Diamante. A lista completa dos vencedores pode ser acessada no site www.worldmusicawards.com.