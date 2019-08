Norah Jones anuncia três shows no Brasil

A cantora e pianista Norah Jones anunciou nesta quarta-feira, 7, uma turnê pela América do Sul. O Brasil receberá três shows, em São Paulo (8/12), Curitiba (11/12) e Rio de Janeiro (13/12). Os ingressos estarão à venda no site livepass.com.br a partir do dia 22 de agosto.

Norah lançou seu álbum de estúdio mais recente, Day Breaks, em 2016. Após finalizar a turnê mundial do disco, a cantora compôs sete novos singles, reunidos e lançados em abril deste ano, sob o nome Begin Again.

Norah Jones se apresentou no Brasil duas vezes, em 2004 e 2010. Em 2012, após a morte de seu pai, a artista precisou cancelar shows em São Paulo, Porto Alegre e no Rio de Janeiro.