Norah Jones anuncia show extra em São Paulo

A cantora americana Norah Jones anunciou um show extra em São Paulo, no dia 9 de dezembro, no Espaço das Américas. A primeira apresentação da cantora na cidade, e este será seu primeiro show desta turnê no Brasil, será no dia 8, no mesmo local.

Os ingressos para o novo show começam a ser vendidos nesta quinta-feira, 5, no site Livepass, e os preços variam de R$ 300 a R$ 740.

Depois de cantar em São Paulo, ela segue para Curitiba (11/12) e Rio de Janeiro (13/12).

O disco mais recente de Norah Jones é Day Breaks, lançado em 2016. Após finalizar a turnê mundial do disco, a cantora compôs sete novos singles, reunidos e lançados em abril deste ano, sob o nome Begin Again.

Seu single mais recente, Take it Away, foi lançado no final de julho e conta com a participação de Tarriona Tank Bell.

Norah Jones se apresentou no Brasil duas vezes, em 2004 e 2010. Em 2012, ela voltaria - mas após a morte de seu pai, a artista precisou cancelar shows em São Paulo, Porto Alegre e no Rio de Janeiro.