Nômade Festival terá shows de Anavitoria, Liniker e Maria Gadú

Com a proposta de celebrar a diversidade, o Nômade Festival vai ocupar o Memorial da América Latina, na zona oeste de São Paulo, no próximo sábado, 12 de outubro. A segunda edição do evento - que atraiu cerca de oito mil pessoas no ano passado - vai reunir shows, espaços com diferentes atividades de interação, além de pontos de gastronomia. Nomes como Anavitória, Liniker e os Caramelows e Arnaldo Antunes compõem o lineup.

Baseado em um discurso que abrange questões sociais, ambientais e culturais, a organização do evento conta que o festival nasceu para deixar uma mensagem que reforça a importância da diversidade e representatividade, principalmente através da arte. É a partir desse pilar que todo o evento foi montado, desde o convite às atrações até a escolha de produtos e materiais reutilizados para montar o festival, que traz ainda cardápios gastronômicos com opções veganas e vegetarianas.

O dia começa com a apresentação da banda Hotelo, criada em 2012. Em seguida, sobe no palco a cantora e compositora baiana Luedji Luna, conhecida pela voz, mistura de ritmos e pela abordagem de temas sociais e da identidade afro-brasileira em suas letras. O Nômade trará também o poeta, cantor e performer Arnaldo Antunes para misturar rock, samba e as músicas do seu álbum RSTUVXZ. A nova geração do soul vai ser representada pela voz potente e canções que refletem as lutas sociais de Liniker e os Caramelows, que marcaram presença no Rock in Rio 2019 com um show surpresa junto ao Criolo.

Com 10 anos de estrada, Johnny Hooker é outra atração. Recifense, o cantor já ganhou troféu de melhor cantor no Prêmio da Música Brasileira e foi nomeado campeão da igualdade da campanha da ONU Livres & Iguais no Brasil, pela defesa da população LGBT. Também se apresentam o Dj Dre Guazzelli, que vai trazer a eletrônica que já toca há 16 anos dentro e fora do Brasil e a cantora Maria Gadú, com um pocket show dos seus maiores sucessos. Mas a principal atração do dia é a dupla Anavitória, que já tem Grammy Latino, disco de ouro e levantou o público no palco sunset do Rock in Rio, no fim de semana passado.

O evento acontece neste sábado, 12, de 12h às 22h, no Memorial da América Latina (Av. Auro Soares de Moura Andrade, 664 - Barra Funda - São Paulo). Os ingressos custam a partir de R$ 60 e estão à venda no site da tickets 360.

Confira os horários e a programação completa: