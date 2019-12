No dia em que faz 50 anos, Jay-Z anuncia volta ao Spotify

O rapper bilionário Jay-Z comemorou seu aniversário de 50 anos surpreendendo os fãs nesta quarta-feira, 4, ao disponibilizar novamemente suas músicas no Spotify, após um intervalo de dois anos.

Jay-Z, proprietário do serviço de streaming de música adversário Tidal, havia removido a maior parte de sua discografia do Spotify em 2017, meses antes de lançar seu álbum 4:44 exclusivamente em sua própria plataforma de música.

O álbum despertou grande interesse no serviço de assinatura paga do Tidal, que também possui exclusividade sobre o álbum Lemonade de sua mulher, Beyoncé.

Os fãs agora podem ouvir 4:44 no Spotify pela primeira vez, junto com clássicos como The Blueprint, American Gangster e Watch the Throne.

O rapper é o segundo recordista na história em álbuns que ficaram no topo do ranking especializado da Billboard com 14, superado apenas pelos Beatles, que somam 19.

"Feliz aniversário, Hov", tuitou o Spotify nesta quarta-feira, usando o apelido do rapper nascido Shawn Carter e que cresceu em um dos mais notórios blocos habitacionais do Brooklyn, Nova York.

Em junho, a Forbes o declarou o primeiro bilionário do rap, estimando que US$ 100 milhões de fortuna são oriundos do Tidal.