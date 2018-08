No Dia dos Pais, fotografias reúnem integrantes de famílias que partilham a paixão pela música

O Estado homenageia o Dia dos Pais, neste domingo, com fotografias reunindo pais e filhos de quatro famílias que partilham a mesma paixão pela música brasileira.

A primeira imagem traz João Gordo e Pietro, que tem 13 anos, se dedica à bateria e admite não gostar tanto assim de punk-rock. “Não curto muito o Ratos de Porão. Nem vou mais aos shows”, diz o garoto que, no entanto, mantém nas paredes de seu quarto muitos cartazes de shows antigos do grupo de João Gordo. Independentemente da vertente do rock, pai e filho são tão conectados que, há alguns meses, fundaram uma banda com outros dois integrantes.

O registro da segunda dupla, Zé Geraldo e sua filha Nô Stopa, ocorreu no Auditório Ibirapuera, onde fariam participação especial no show Folk na Kombi. Na sessão de fotos, Zé abraça e beija Nô com a mesma intensidade usada quando os filhos são pequenos. “Ah, ele sempre me abraça desse jeito nos shows”, dispara Nô.

Foi no jardim da casa de Mariana Aydar que ela e seu pai, Mário Manga, foram fotografados. Manga, fez história na banda Premê, nos anos 1980. “Minha filha é uma rebelde”, brada ele. “Não quis saber de rock, partiu para a MPB.” Manga lembra de quando Mariana tinha 2 ou 3 anos e reunia toda a família, avó, mãe, tias e fazia o Show da Mariana, composto de variadas performances.

Os últimos fotografados foram Nando e os filhos Theo e Sebastião. A inspiração para o retrato que abre a página, o reflexo dos filhos em um velho espelho quebrado, veio dos versos de Infinito Oito, uma das músicas do disco de 2016 de Nando, Jardim – Pomar. “Fui cortado ao meio / Não juntam metades / Um lado é espelho / O outro só reflexo.” No momento do clique, sabem os deuses a trilha sonora que passou na cabeça desses três músicos brasileiros.