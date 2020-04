No Dia da Terra, Zucchero e Bono Vox fazem versão de 'Let Your Love Be Know'

Por ocasião do 50º aniversário do Dia Mundial da Terra, Zucchero 'Sugar' Fornaciari se apresentou em Roma durante a madrugada desta quarta, 22, na praça deserta do Coliseu, com a música Canta la vita, tirada de Let Your Love Be Know, de Bono Vox, com o texto em italiano assinado por Zucchero, confirmação de uma parceria artística que une os dois artistas há muitos anos.

Em um período tão complexo como o que estamos passando, essa música é uma mensagem positiva de esperança e conforto para todos. Um hino à vida. Uma exposição única na qual, no incidente final, as vozes dos dois artistas se fundem e se unem, para lançar uma mensagem mundial de grande união.

"Essa música nasceu na fase inicial da emergência", diz Zucchero. "Quando ouvi Bono, ficamos muito abalados com o drama do momento em que o norte da Itália estava passando. Mas o que mais nos impressionou foi a reação do povo, vendo-os e ouvindo-os nas varandas cantando. Então dissemos que deveríamos ter feito algo para enfatizar que cantar é uma ótima forma de resistência. Em um drama como o que estamos passando, cantando, podemos estar mais perto, podemos reagir juntos, em todas as partes do mundo. A música atravessa paredes e diminui distâncias."

A performance de Zucchero será exibida durante a maratona multimídia #OnePeopleOnePlanet transmitida no canal de streaming Rai Play, com programação ao vivo de 12 horas (das 8:00 às 20:00).