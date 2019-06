No centenário de Nelson Gonçalves, boa parte de sua obra está disponível em streaming

Nesta sexta, 21, será celebrado o centenário de nascimento de Nelson Gonçalves, um dos maiores cantores da história da música brasileira. Sua voz poderosa chegou a ditar padrões do que seria um verdadeiro intérprete, assim como os de Orlando Silva, Ângela Maria, entre outros.

Foi só quando João Gilberto surgiu com sua bossa nova e seu canto baixinho, no final da década de 1950, que foram abertos caminhos para outros estilos de cantores, que não tinham necessariamente vozeirões pontentes. Mesmo assim, Nelson Gonçalves continuou a ocupar o posto dos grandes intérpretes.

Considerado o Rei do Rádio, Nelson Gonçalves receberá homenagens nesta data de seu centenário. Entre elas, o lançamento pelos Correios de um selo oficial dedicado a ele em cidades que fizeram parte de sua trajetória: em São Paulo, para onde ele se mudou ainda criança; no Rio de Janeiro, onde o cantor consolidou sua carreira; e em Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul, onde Nelson nasceu no dia 21 de junho de 1919. Traz a imagem do cantor em preto e branco, com uma aplicação dourada em que se lê ‘Nelson Gonçalves – Centenário’ e ‘A Maior Voz do Brasil’.

Além disso, a Sony Music liberou nas plataformas de streaming, a partir desta sexta, 21, grande parte da obra de Nelson Gonçalves, morto em 1998. No total, estarão disponíveis 35 álbuns da obra do cantor. O projeto integra o processo de digitalização do catálogo de Nelson, que inclui restauração de tapes analógicos e projetos gráficos originais dos 35 discos do cantor. A gravadora deixará disponível também playlists temáticas, com curadoria de Rodrigo Faour.

Obra de Chico Buarque nas plataformas digitais

Assim como Nelson Gonçalves, boa parte da obra de Chico Buarque também está disponível pela Sony nas plataformas a partir desta sexta, 21, em comemoração aos 75 anos do cantor e compositor, completados na última quarta, 19. Entrarão no catálogo digital, pela primeira vez, alguns discos da carreira de Chico gravados entre 1987 e 2001, como Paratodos, Chico Buarque e Chico Buarque de Mangueira.

A gravadora lança ainda, nesta sexta, uma página interativa exclusiva, uma sala virtual sobre o mar do Rio, em que, a cada clique, o visitante entra em contato com mais informações sobre toda a carreira do Chico, especialmente pela fase e por cada disco desse relançamento.