Nick Cave vai exibir show solo com raridades; ingressos já estão à venda

O cantor e compositor Nick Cave vai exibir o concerto que gravou solo no Alexandra Palace, em Londres, no mês passado. Sem plateia presente, o show Idiot Prayer: Nick Cave Alone estará disponível no dia 23 de julho com versões ao piano de Cave com os Bad Seeds e "raridades que os fãs vão ouvir pela primeira vez", segundo comunicado.

A apresentação vai ao ar às 20h, (19h horário de Brasília), e foi gravada por Robbie Ryan, nome responsável por filmes como História de Um Casamento e A Favorita.

Os ingressos custam US$ 20 (cerca ede R$ 100). Para comprar, acesse o site.