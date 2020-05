Ney Matogrosso: 'Não vou ficar fazendo lives o tempo todo'

A série de entrevistas Na Sala com Julio Maria, com lives sobre novas rotinas e criação cultural no período de distanciamento social, vai receber na próxima quarta, às 17h30, o cantor e compositor Ney Matogrosso. Essa será a primeira vez que Ney ressurge desde que teve de interromper a turnê Bloco na Rua para se resguardar da pandemia em seu sítio, na região serrana do Rio de Janeiro. Ney vai falar com o Estadão de seu apartamento, no Leblon, onde passa alguns dias também em confinamento antes de retornar para o sítio.

Além de comentar sobre uma vida que o desafia a se reinventar, mais uma vez, aos 79 anos de idade, Ney vai indicar a audição de um dos álbuns de sua discografia que mais lhe agrada, sugerir a leitura dos dois livros que tem tomado horas de suas tardes nas últimas semanas e falar de como percebe a situação política do País. Em sua primeira entrevista em live, Ney vai dizer também porque decidiu não fazer lives musicais nesse momento. A conversa será exibida pelo Facebook e pelo YouTube do Estadão.