Nelson Sargento será homenageado no Rock in Rio

O Rock in Rio anunciou nesta sexta-feira que o cantor e compositor Nelson Sargento será o homenageado do Espaço Favela - uma das novidades da edição deste ano. Aos 95 anos, Sargento, um ícone do samba carioca, participará do festival em 3 de outubro. Ele cantará quatro músicas de seu vasto repertório durante apresentação da Roda de Samba Festa da Raça. Alguns dos quadros pintados pelo artista serão expostos no backstage.

Nascido no morro do Salgueiro e criado no morro da Mangueira, onde começou a se destacar na música ainda na adolescência, nos anos 1930, Nelson Sargento se mostrou agradecido pela homenagem. "O Espaço Favela é organização de gente que tem cabeça, juízo e respeito", disse o artista. "Eu sou favelado. Eles organizaram um pouco do que eu via e não compreendia. Espero que o Espaço Favela atravesse o mundo."

Multicolorido, o Espaço Favela ocupará uma área de 800 metros quadrados e terá mais de 30 apresentações de música, dança e outras manifestações culturais. Além do samba, haverá apresentações de rapp, funk, bandas de rock, jazz, heavy metal e samba.