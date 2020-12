Nelson Motta fala sobre seu novo livro de memórias

Uma programação de entrevistas ao vivo toma as redes da Livraria da Vila a partir desta terça. Às 15h de hoje (15), o autor, jornalista e compositor Nelson Motta fala com Samuel Seibel, responsável pela livraria. Motta vai falar sobre a feitura de seu mais recente livro de memórias, intitulado De Cu Pra Lua. Na quarta (16), às 19h, será a vez do apresentador e influenciador digital Fernando Rocha falar sobre seu novo livro Como Ser Leve em um Mundo Pesado, lançado pela Editora Rocco. Ele conta, na publicação, sobre os desafios e delícias de se reinventar após quase 30 anos como repórter e um dos apresentadores da Rede Globo.

O terceiro convidado, último do ano, será o jornalista, professor de História e escritor Eduardo Bueno falar sobre o lançamento de Dicionário da Independência – 200 Anos em 200 Verbetes, da Editora Piu. No livro, Bueno faz com os leitores em uma viagem pelo tempo de forma divertida, em formato de dicionário.

Nelson Motta assumiu, em De Cu Pra Lua, uma narrativa em terceira pessoa. Ou seja, é como se o narrador não fosse ele, mas alguém falando sobre suas peripécias em todos os lugares mais importantes que um jornalista poderia estar sobretudo nas décadas de 1960 e 1970. Em um dos episódios mais pitorescos, Nelsinho conta sobre uma briga que teve com João Gilberto. Ela se deu depois da gravação de um especial para a Globo, feita com João e Tom Jobim. Depois da gravação, o músico ficou bravo ao saber que o especial iria ao ar com depoimentos de Herbert Viana, Arnaldo Antunes e Marina. Disse que todos estavam querendo se aproveitar dele e não queria mais saber de nenhum especial. Coisas de João.

Nelson escreve assim em suas memórias, sobre ele mesmo: “Em Nova York, Nelson sentiu o golpe. Não faria mesmo sentido assinar um roteiro quer não tinha escrito (ainda bem que já havia recebido pagamento). Então, passou o dia escrevendo e reescrevendo um faz venenoso e seco que, achava ele, magoaria João. Dizia que o dom de João não lhe pertencia, mas era emprestado por Deus...” Passado o episódio os dois fizeram as pazes. Mas a história ficou.

SERVIÇO

#LivecomaVila

Nelson Motta: 15/12 às 15h

Fernando Rocha: 16/12 às 19h

Eduardo Bueno: 21/12 às 19h

Instagram: @livrariadavila