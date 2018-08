Nelson Freire e Martha Argerich fazem recital extra O Mozarteum Brasileiro anunciou que, por causa da grande procura por ingressos para as apresentações dos pianistas Marta Argerich e Nelson Freire, marcadas para os dias 21 e 22, será realizado um concerto extra, no dia 19, domingo. O programa das três apresentações será o mesmo, com peças de Brahms, Rachmaninov, Lutoslawsky, Ravel e Schubert. Mais informações pelo telefone (0--11) 3815-6377.