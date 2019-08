Neil Young anuncia lançamento de novo álbum em outubro

Neil Young anunciou no seu site oficial que vai publicar no próximo outubro, sem data exata, um novo álbum junto à banda Crazy Horse, COLORADO, que irá incluir dez novas canções "entre 3 e 13 minutos de duração". De acordo com esse comunicado, o primeiro single de antecipação do novo disco, Rainbow of colors, sairá ainda neste mês de agosto.

A Crazy Horse, integrada atualmente por Billy Talbot, Ralph Molina e Nils Lofgren, é uma veterana banda que iniciou a sua caminhada nos anos 60, com outro nome, alcançando a fama como acompanhantes de Neil Young (Toronto, 1945) desde o seu início, pondo música a alguns dos seus maiores sucessos, tais como Rockin' in the Free World.

COLORADO é o primeiro trabalho que o artista canadiano publica junto aos Crazy Horse desde Psychedelic Pill (2012) e é a nova entrada na sua discografia desde The Visitor (2017), que gravou junto à banda Promise Of The Real, e Hichhiker (2017).

O álbum, o número 38 da sua carreira, será editado em formato físico, CD, vinil duplo (com um single especial de 7 polegadas não incluído no resto das versões) e streaming.

Em paralelo ao seu lançamento, foi também anunciada a projeção em cem salas de cinema de todo o mundo do documentário Mountaintop Sessions, realizado por C.K. Vollick, no qual é narrado todo o processo de elaboração do álbum.