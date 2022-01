Neil Young ameaça sair do Spotify se plataforma não banir podcast antivacina

Neil Young ameaçou retirar sua música do serviço de streaming Spotify em protesto contra o relacionamento da plataforma com o podcaster Joe Rogan, que o cantor e compositor acusa de espalhar desinformação sobre a covid-19, de acordo com relatos da mídia nesta terça-feira.

Young, que sobreviveu à pólio quando criança, postou brevemente uma carta em seu site endereçada ao seu empresário e sua gravadora, Warner Music Group, exigindo que o Spotify não carregasse mais suas músicas. A carta foi posteriormente apagada.

Leia Também Neil Young vende participação de suas músicas

"Quero que vocês avisem o Spotify imediatamente HOJE que quero todas as minhas músicas fora da plataforma deles... Eles podem ter Rogan ou Young. Não os dois", escreveu Young na carta, de acordo com o Wall Street Journal.

"Estou fazendo isso porque o Spotify está espalhando informações falsas sobre vacinas – potencialmente causando a morte daqueles que acreditam na desinformação espalhada por eles", afirmou Young, 76 anos, segundo o jornal.

Rogan, de 54 anos, é o apresentador do The Joe Rogan Experience, o podcast mais bem avaliado do Spotify, que tem direitos exclusivos do programa.

Spotify, Warner Music Group e The Joe Rogan Experience não responderam imediatamente aos pedidos de comentários. Um representante de Young não foi encontrado.