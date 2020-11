Neguinho da Beija-Flor é internado com covid-19 no Rio de Janeiro

RIO - O cantor e compositor Neguinho da Beija-Flor, 71 anos, foi internado nessa quinta-feira, 26, devido a problemas de hidratação associados a covid-19. Ele testou positivo para o novo coronavírus na semana passada, mas até essa quinta fazia tratamento em casa.

No início da tarde, a mulher do intérprete, Elaine, postou um vídeo de Neguinho na cama do hospital. O cantor apareceu sorridente, disse que está bem e que foi internado "para acompanhamento". Na parte final do vídeo, que tem menos de um minuto, ele deixou uma mensagem de "até daqui a pouco".

Segundo Elaine, a decisão de internar Neguinho partiu do médico que o acompanha. "Ele sugeriu a internação pois achou que a hidratação via oral não estava satisfatória. Para evitar o agravamento do quadro por conta de desidratação, o médico optou por hidratação intravenosa", informou Elaine. "Mas ele está bem, sem qualquer complicação em decorrência do vírus."

Ocupação. Na manhã desta sexta-feira, a taxa de ocupação de leitos de UTI destinados à covid-19 era de 94% na capital fluminense, segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde (SES). Os números consideram toda a rede SUS, que inclui unidades de saúde geridas pelo município e pelos governo do estado e federal.

A taxa de ocupação de leitos da enfermaria, por sua vez, era de 71% para tratamento do novo coronavírus.