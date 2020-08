Nasi faz show online para comemorar os 40 anos do Teatro Sérgio Cardoso

A banda Ira!, sem a presença do guitarrista Edgard Scandurra, será a atração de uma série gravada para comemorar os 40 anos do Teatro Sérgio Cardoso, emblemática casa na região do Bexiga. Na apresentação que será exibida nesta sexta (14), às 21h, o vocalista Nasi estará ao lado do músico Jhonny Boy Chaves para mostrar as músicas mais conhecidas do grupo. A transmissão será feita pela plataforma #CulturaEmCasa (www.culturaemcasa.com.br), criada pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo e gerida pela Amigos da Arte.

O setlist vai incluir Flores em Você, Bebendo Vinho, Meu Patuá (uma versão para um blues de Muddy Waters), e Hoochie Coochie Man (outra de Muddy Waters). A gravação para a série Teatro Sérgio Cardoso 40 anos foi a primeira que o roqueiro fez durante o período de pandemia. Assim como todos os equipamentos culturais, o Sérgio Cardoso continua fechado por causa do isolamento social necessário em tempos de pandemia.