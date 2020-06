Nasi, do Ira!, será o entrevistado na live 'Na Sala'

O roqueiro Nasi, do grupo Ira!, vai ser o entrevistado desta quinta-feira (11), na série de lives do Estadão, Na Sala, comandada pelo jornalista Julio Maria. Nasi vai falar do álbum mais recente do Ira!, o primeiro com músicas inéditas em 13 anos, chamado apenas Ira – não por acaso sem o ponto de exclamação. Aos 58 anos, Nasi volta à ativa, ainda que em regime de quarentena, ao lado do guitarrista e amigo desde início de banda, nos anos 80, Edgard Scandurra. Ele vai antecipar projetos para o lançamento do álbum elogiado pela crítica, lembrar de histórias dos 40 anos de banda, que serão completados em 2021 e contar o que tem feito em seus dias de confinamento. O projeto Na Sala com Julio Maria é transmitido pelos canais do Facebook e YouTube do Estadão (facebook.com/estadao/ e youtube.com/user/estadao/).