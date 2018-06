Nando Reis participa ao vivo do 'Estadão + Música' da próxima quarta-feira

Nando Reis é o convidado desta quarta-feira, 21, no Estadão + Música. O cantor e compositor conversa ao vivo com o repórter João Paulo Carvalho e toca alguns de seus maiores sucessos. A entrevista será transmitida a partir das 15h no Facebook do Cultura Estadão. Participe, mande sua pergunta!

O músico encerra a turnê de seu último disco de estúdio, Jardim-Pomar (2016), com um show único no Espaço das Américas, na zona oeste de São Paulo. A apresentação será realizada no próximo sábado, dia 24 de fevereiro. A performance terá a abertura dos Dois Reis, Theo e Tião, filhos de Nando, e a participação especial de AnaVitória.

No setlist, além de Infinito Oito, Inimitável, Deus Meu, 4 de Março e outras faixas de Jardim-Pomar, Nando Reis incluirá também as faixas de grande sucesso que marcam sua carreira. Marvin, Os Cegos do Castelo, A Letra A, Dois Rios, O Relicário, Pra Você Guardei o Amor e All Star.

Os ingressos já estão à venda e podem ser comprados nas bilheterias do Espaço das Américas (de segunda a sábado das 10h às 19h - sem taxa de conveniência) ou on-line através do site da Ticket 360 (https://goo.gl/xgibPV). Os ingressos vão de: Setor Platinum - Fila 1 a 4: R$ 260,00 (inteira) e R$ 130,00 (meia) | Setor Azul Premium - Fila 1 a 7: R$ 200,00 (inteira) e R$ 100,00 (meia) | Setor Azul - Fila 8 a 15: R$ 180,00 (inteira) e R$ 90,00 (meia) | Setor A, B, C e D: R$ 160,00 (inteira) e R$ 80,00 (meia) | Setor E, F, G e H: R$ 120,00 (inteira) e R$ 60,00 (meia).

Serviço

Nando Reis - Encerramento da turnê Jardim-Pomar | Espaço das Américas

Data: 24 de fevereiro de 2018 (sábado)

Abertura da casa: 20h30

Início do show: 22h30

Local: Espaço das Américas (Rua Tagipuru, 795 - Barra Funda - São Paulo - SP)

