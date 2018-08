Nando Reis faz show domingo no shopping Com o seu primeiro álbum solo pós-Titãs, A Letra A, elogiado por crítica e público, Nando Reis consegue algo, senão excepcional, ao menos pouco comum na atual fase da música pop brasileira: fazer canções que, ao mesmo tempo fogem da mediocridade predominante e atingem os topos das paradas de sucesso. Pois neste domingo, o Shopping Anália Franco, em parceria com a Rádio Eldorado, leva o cantor ao palco do centro de compras, dentro do projeto Grandes Encontros, para um show grátis. A base da apresentação é composta por canções de A Letra A, mas pode-se esperar por sucessos dos Titãs e de toda a sua carreira, que já contabiliza pelo menos 20 anos. Algumas músicas como O Mundo é Bão, Sebastião, All Star, Me Diga, E.C.T. e Luz dos Olhos (estas últimas viraram hits na voz de Cássia Eller) poderão ser conferidas ao vivo no Anália Franco. Nando lançou recentemente o álbum MTV Ao Vivo, compilação de sucessos antigos com quatro músicas inéditas, incluindo Mantra, em parceria com Arnaldo Antunes, Quase que 18, Por Onde Andei e Pomar, feita há 25 anos com Paulo Monteiro. Nando, que fez parte da formação original dos Titãs, já havia gravado outros três discos solos na época em que integrava a banda. Nando Reis. Shopping Anália Franco (Avenida Regente Feijó, 1739, Tatuapé, 6643-4360, www.shoppinganaliafranco.com.br). Amanhã, 19/9, às 12h30. Grátis.