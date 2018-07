Nancy, primeira mulher de Frank Sinatra, morre aos 101 anos

O anúncio foi feito pela filha, também chamada Nancy, que escreveu em seu site que sua mãe morreu na sexta-feira, 13, sem dizer onde. Nancy foi casada com Fran Sinatra, com teve três filhos.

"Ela lutou duro enquanto esteve nessa terra, mas o tempo levou o melhor dela", escreveu, acrescentando que sua mãe "faleceu pacificamente".

** Cinco canções na voz marcante de Frank Sinatra, que morreu há 20 anos

"Vai com Deus, mamãe, e obrigada por tudo", acrescentou.

Nancy Barbato nasceu em 25 de março de 1917 em Jersey City, e conheceu o futuro em 1934.

Na época, ela estava com 17 anos e ele com 19.

"Nancy estava fazendo as próprias unhas na varanda de casa quando Frank se aproximou com seu ukelele e começou a cantar para ela", segundo conta o site de Sinatra.

"Uma coisa levou à outra e eles começaram a sair", acrescenta.

Eles se casaram em 1939 e foram morar em um modesto apartamento em Nova York, e Nancy começou a trabalhar como secretária.

Em 1950, humilhada pelas notícias do caso de Frank com a atriz Ava Gardner, Nancy entrou com um pedido de divórcio.

Famoso por suas conquistas amorosas, Frank casou-se com Gardner (1951-57), depois com Mia Farrow (1966-68), e posteriormente com a modelo Barbara Marx, em 1976.

Mas ele manteve uma relação próxima com Nancy até sua morte, em 1998, de acordo com o New York Times.

A mais velha de seus três filhos, Nancy Sinatra, teve uma carreira de cantora com canções de sucesso como These Boots Are Made for Walkin e Something Stupid, que ela cantou em dueto com o pai.

O segundo filho, Frank Jr, que morreu em 2016, também trabalhou com música. A filha mais nova é Tina Sinatra.