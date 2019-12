'Na Variant' estreia segunda temporada com Paula Fernandes

A segunda temporada da série 'Na Variant' começa a ser exibida nesta terça (3), pelo Estadão. O programa de entrevistas feitas pelo jornalista Julio Maria dentro de um VW Variant 1971 terá como passageiros Paula Fernandes, Ney Matogrosso, Paulo Ricardo e Guilherme Arantes. Os novos capítulos vão ao ar sempre sempre às terças, no site do jornal.

A primeira temporada exibida em novembro teve entrevistas pelas ruas de São Paulo com o sertanejo Luciano, o roqueiro Leo Jaime e os cantores românticos Sidney Magal e Odair José em um formato que se mantém: os artistas contam histórias de vida, falam de suas carreiras e cantam dentro da Variant, acompanhados ao violão pelo jornalista.

No primeiro capítulo, Paula conta a história de como se tornou cantora, sendo levada pelo pai, aos 8 anos, para fazer shows pelo interior de Minas Gerais dentro de uma Brasília azul. Fala da polêmica com o cantor Luan Santana, que se recusou a se apresentar com ela cantando a música 'Juntos e Shallow Now' depois que a tradução da canção de Lady Gaga, feita por Paula, virou meme nas redes sociais. E ao final, cantou, ao lado do jornalista, a mesma 'Juntos e Shallow Now' da discórdia. "A melhor coisa que aconteceu foi essa música ter viralizado", ela conta.