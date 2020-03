Na quarentena, cresce o consumo de música 'fria'

Um estudo interno do Spotify, feito entre os dias 19 e 25 de março, quando as autoridades de saúde de diversos países do mundo recomendaram a quarentena, revelou que os hábitos de consumo no serviço de streaming mudaram. Músicas que os ouvintes estão adicionando às suas playlists são mais "relaxantes", segundo a plataforma — o que significa que elas são mais acústicas, menos dançáveis ​​e têm menos energia do que as músicas adicionadas anteriormente. Além disso, o instrumental também ganhou espaço.

Outra tendência encontrada foi a de que os usuários estão criando e seguindo mais playlists de exercícios do que no mês anterior, e o número de streamings em listas de corrida, yoga, sons da natureza e meditação também estão em alta.

Mais usuários estão consumindo streaming em dispositivos como desktops de computadores, TVs, alto-falantes inteligentes e consoles de jogos. Também houve um aumento nas playlists com temas de culinária e serviços de casa.

"Vimos um aumento nas playlists colaborativas durante esse período", diz ainda o comunicado do Spotify. "Além disso, os usuários do Spotify estão compartilhando mais conteúdo em suas redes sociais do que o habitual."

A plataforma também registrou um crescimento no consumo de música para crianças, como nas playlists "MPB para crianças" e "Nana Nenê".

Na Itália e na Espanha, os moradores começaram a cantar juntos nas varandas e janelas, em homenagem aos profissionais de saúde. Duas das músicas cantadas na Itália subiram: as faixas de Abbracciame aumentaram 820% em 13 de março e as de Azzurro subiram mais de 715% em 14 de março. Na Espanha, Resistiré, do Duo Dinamico, saltou 435% a partir de 15 de março, depois que os vídeos do evento começaram a circular nas mídias sociais.

Também fora do Brasil, artistas que fizeram lives viram o consumo de suas músicas na plataforma crescer, um crescimento, segundo o Spotify, que ocorria após grandes shows ao vivo. James Blake, Indigo Girls, Ben Gibbard, Chloe x Halle, Code Orange, e Jewel são alguns dos exemplos citados pela plataforma.