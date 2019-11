My Chemical Romance anuncia retorno aos palcos

Após seis anos, os fãs da banda emo americana My Chemical Romance podem comemorar. Nesta quinta-feira (31), num dia de Halloween, a banda anunciou o retorno após seis anos de inatividade com um evento chamado Return, um show marcado para o dia 20 de dezembro, em Los Angeles, na Califórnia. A data de início da venda de ingressos foi anunciada nas redes sociais para a sexta-feita, dia 1º de novembro, às 7h (horário de Brasília).

Uma hora antes do anúncio oficial de retorno, a banda havia mudado as fotos nas redes sociais para uma vela, o que começou a chamar a atenção. Ainda neste ano, Gerard Way, ex-vocalista da banda, em entrevista ao jornal inglês The Guardian, manifestou que havia o desejo dos fãs para o retorno do grupo. "Nós recebemos propostas regularmente para nos reunirmos - é uma coisa constante", disse.

A banda, fundada em 2001, comemora neste ano os 15 anos do lançamento de Three Cheers for Sweet Revenge e entra como mais um dos grupos populares na década passada que fazem seu retorno neste ano, assim como o trio americano Jonas Brothers e a dupla brasileira Sandy e Júnior.