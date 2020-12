Músicos de todos os países formam Orquestra da Terra para gravar canção única

LONDRES - Pela primeira vez na história da música, 197 músicos - um de cada país do mundo - formaram uma orquestra com a esperança de exemplificar como as pessoas podem transcender fronteiras físicas e culturais para se unirem.

A canção Together is Beautiful da Orquestra da Terra, gravada em localidades diferentes e depois mixada, e um documentário que conta as histórias de alguns dos músicos foram lançados nesta sexta-feira.

Olgha Nk, integrante camaronesa da Orquestra da Terra, disse que viu o projeto, que demorou três anos, como "o mundo inteiro se dando as mãos". Outros músicos também ficaram comovidos com o elemento unificador do projeto.

Em maio de 2019, 57 dos 197 membros se encontraram nos Estúdios Abbey Road de Londres para preparar os fundamentos da canção.

The Earth Orchestra - Documentary Teaser Trailer from Jamie Wolfeld on Vimeo.

O projeto foi supervisionado pelo compositor George Fenton, vencedor do Bafta, mas muitos dos músicos improvisaram em torno de suas melodias e seus temas, combinando estilos musicais e usando instrumentos típicos de seus países.

O tocador de contrabaixo romeno Michael Cretu disse que sentiu que a canção é exatamente o que o mundo precisa no momento, "mais colaborações com todos".