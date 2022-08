Músico argentino Jorge Milchberg, arranjador de 'El Cóndor Pasa', morre aos 93 anos

A embaixada da Argentina na França informou nesta sexta-feira, 26, a morte do músico e compositor argentino Jorge Milchberg, famoso por produzir e gravar El Cóndor Pasa, um hino do repertório latino-americano. Ele morreu em Paris, aos 93 anos.

Milchberg, que por décadas aumentou o número das turnês com seu grupo musical andino Los Incas, faleceu no dia 20 de agosto. Entretanto, a informação foi divulgada nesta sexta-feira pela missão diplomática argentina, que não especificou a causa da morte.

Leia Também VMA 2022: O que saber antes da premiação que acontece neste domingo

Com Los Incas, grupo-chave na história internacional da música latino-americana, gravou El Cóndor Pasa em 1963.

Com arranjos de Milchbeg, letra de Paul Simon e um título diferente em inglês, If I Could foi sucesso mundial da dupla novaiorquina do folk Simon & Garfunkel em seu quinto LP de 1970, o sucesso de vendas Bridge Over Trouble Water.

A canção El Cóndor Pasa pertenceu a uma zarzuela de mesmo nome e foi criado pelo compositor peruano Daniel Alomía Robles em 1913.

A embaixada especificou que o funeral será feito "estritamente entre familiares" no cemitério parisiense de Père Lachaise, já seu corpo repousará na cidade de Thénisy, no norte da França.

O músico argentino também foi orquestrador e acompanhou a cantora francesa Marie Laforêt nos palcos em 1968 e 1969.

Milchberg, pianista de formação, era um mundialmente renomado tocador de charango, convidado para o Festival de Charango de Paris.

Ele tinha "uma longa carreira profissional com um merecido reconhecimento internacional", destaca a missão diplomática argentina.

Nascido no dia 5 de setembro de 1928 em Buenos Aires e filho de pais poloneses, Milchberg chegou a Paris em 1955 e se apresentou na famosa sala de concertos L'Escala.