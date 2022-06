Músicas da memória afetiva do brasileiro são destaque no fim de semana

Uma menina nascida no interior do Brasil que sonha em ser cantora. Para realizá-lo, ela sai de casa, contra a vontade do pai. A história do musical Céu Estrelado é comum a muitos brasileiros, artistas ou não, que vencem as dificuldades para se tornarem aquilo que almejam. E por esse motivo fala tanto do Brasil.

Idealizado por Gustavo Nunes, com texto de Carla Faour, Céu Estrelado tem entre seus protagonistas a atriz e cantora Juliana Linhares. É ela que dá vida à Antonia. Seu pai, o Cris, é interpretado pelo ator Bruno Garcia.

Nascida em Natal, Juliana lançou recentemente seu primeiro álbum solo, Nordeste Ficção, com músicas feitas em parceria com compositores como Chico César e Zeca Baleiro. Ela diz que sua trajetória pessoal e profissional guarda semelhanças com a da sua personagem no musical.

“Eu e ela somos essa pessoa que sai de sua terra natal para tentar a vida como artista no Rio de Janeiro. Migrar em busca da carreira na música é algo que faz parte da história do nosso país, né? E aí é impossível não viver os sentimentos contraditórios de quando se luta pelos sonhos e pela sobrevivência na arte e, ao mesmo tempo, ter que ficar longe da família, dos amigos e dos acontecimentos”, diz.

Entre as canções apresentadas no espetáculo estão sucessos e músicas que estão na memória afetiva do público, como Bate Coração, Correnteza, É o Amor, Abre a Porta, Mariquinha e Evidências. A direção musical é de Tony Lucchesi e a de cena de Vinícius Arneiro e João Fonseca.

O ator Bruno Garcia, que já escreveu e protagonizou um musical, diz que a experiência com Céu Estrelado lhe traz um novo desafio. “A novidade é participar de um certo tipo de arranjos nos quais há abertura de vozes e onde canto em conjunto com os demais intérpretes, tendo que cumprir determinadas tarefas musicais”, explica.

Para ele, que é pernambucano, falar sobre migrações é algo bastante familiar. “O fato do meu pai ser paraibano me proporcionou muita intimidade com Seu Cris, meu personagem, além de um olhar amplo sobre o Brasil profundo”, diz.

Hoje (24), 19h; sáb. (25) e dom. (26), 17h. Centro Cultural Banco do Brasil. R. Álvares Penteado, 112, Centro Histórico. R$ 30. Veja a programação.

Caetano Veloso

Caetano Veloso apresenta a turnê Meu Coco, baseada em seu álbum de mesmo nome. Entre novas canções, como Sem Samba Não Dá e Enzo Gabriel, ele canta sucessos como Menino do Rio, Sampa e Lua de São Jorge. Hoje (24) e sáb. (25), 22h; dom. (26), 20h30. Espaço Unimed. R. Tagipuru, 795, Barra Funda. R$ 90/R$ 480. Compre aqui.

On-line

Para quem já está no esquenta da edição brasileira do Rock in Rio, que ocorre em setembro, uma boa é acompanhar pelo TikTok oficial do evento os shows que encerram o festival em Portugal. No sábado (25), serão exibidas as apresentações de Ney Matogrosso, Duran Duran e A-Ha. No domingo (26), é a vez de Anitta, Post Malone, Jason Derulo e Rebecca. A partir das 15h (horário de Brasília). Grátis. Confira.

Rádio Pirata

O cantor Paulo Ricardo apresenta a turnê comemorativa dos 35 anos do show Rádio Pirata Ao Vivo. No setlist, as músicas que fizeram a fama do grupo RPM, como Olhar 43, Rádio Pirata e London, London. A partir de 4ª (29), o show ficará disponível nesta página do YouTube. Sáb. (25), 21h. Teatro Bradesco. Bourbon Shopping. R. Palestra Itália, 500, Perdizes. R$ 80/ R$ 130. Compre aqui.

Para falar de amor

Com repertório baseado no recém-lançado álbum Do Amor Não Vai Sobrar Ninguém, o quarto e sua carreira solo, o cantor e compositor Paulo Miklos apresenta músicas como Ao Teu Lado e Todo Esse Querer. Hoje (24) e sáb. (25), 21h. Sesc Pinheiros. R. Paes Leme, 195, Pinheiros. R$ 12/R$ 40. Ingressos aqui.

Músicas do Clube

Após 50 anos do lançamento do álbum considerado o melhor disco brasileiro da história da música brasileira, o cantor e compositor Beto Guedes, que integrou o Clube da Esquina, faz show em São Paulo com clássicos do disco. Sáb. (25), 23h. Bar Brahma. Av. São João, 677, Centro. R$ 180,00. Ingressos.

Maria Rita

A cantora apresenta o show Samba da Maria com um repertório que traz sucessos da sua carreira e clássicos de grandes nomes da música brasileira, como Beth Carvalho, Jorge Aragão e Clara Nunes. Sáb. (25), 22h. Tokio Marine Hall. R. Bragança Paulista, 1.281, Chácara Santo Antônio. R$ 100/R$ 220; garanta seu lugar.

20 anos de carreira

O show especial que celebra a data, além dos 38 anos da cantora, será formado por músicas que marcaram sua carreira, releituras de sucesso e músicas inéditas. Participam do show o cantor Daniel e o tenor Jean William. Dom. (26), 20h. Tokio Marine Hall. R. Bragança Paulista, 1.281, Chácara Santo Antônio. R$ 100/R$ 200; compre aqui.

Samba com orquestra

A terceira edição da série Encontros Históricos reúne os cariocas Teresa Cristina e Dudu Nobre à orquestra Brasil Jazz Sinfônica. Os ingressos estão esgotados, mas a apresentação pode ser acompanhada ao vivo pelo YouTube. Sáb. (25), 22h.

Osesp e Anja Bihlmaier

A maestra alemã Anja Bihlmaier comandará a Osesp em concerto no palco da Sala São Paulo. O violinista brasileiro Luíz Filíp, integrante da Orquestra Filarmônica de Berlim, participa como solista. No programa, obras de Ravel e Mozart. Hoje (24), 20h30. Sáb. (25), 16h30. Sala São Paulo. Pça. Júlio Prestes, 16. Campos Elíseos. R$ 25/R$ 230. Compre aqui.

Ida Nielsen

A multi-instrumentalista dinamarquesa que tocou ao lado de Prince se apresenta junto com o grupo The Funkbots. Sua música, com melodias atraentes e muito baixo, mistura funk e hip hop oldschool com reggae e world music. Hoje (24), 20h. Blue Note. Av. Paulista, 2.073, 2° andar, Consolação; R$ 160. Garanta seu lugar.

Blues Jazz Brasil

A 7ª edição do festival começa em São Paulo. Com apresentações ao ar livre, a atração reúne nomes como Hermeto Pascoal, Edgard Scandurra e Yamandú Costa e os internacionais Escalandrum e Tia Caroll. Sáb. (25), 11h/ 19h. Parque Villa-Lobos. Av. Prof. Fonseca Rodrigues, 2.001. Alto de Pinheiros. Entrada gratuita.

Coral Paulistano

Uma seleção de jovens regentes apresenta, na hora do almoço, o concerto Compositores Latino-Americanos nas escadarias do Theatro Municipal. O grupo é composto por talentos que se destacaram no último processo seletivo para regente-assistente do coral. 4ª. (29), 12h30. Theatro Municipal de São Paulo. Pça. Ramos de Azevedo, s/n, Centro. Grátis.

Ayrton Montarroyos

O cantor comemora seu aniversário de 27 anos em show com as participações das cantoras Alaíde Costa, Claudette Soares, Cida Moreira e Patrícia Bastos. Com eles no palco, o músico e compositor Rodrigo Campos. Sáb. (25), 22h. Casa de Francisca. R. Quintino Bocaiúva, 22, Centro. R$ 62/R$ 142. Compre seu ingresso.

DJ Tudo

Alfredo Bello, o DJ Tudo, faz lançamento do álbum Pancada Motor – Transformação e Cura, registrado em viagens que fez pelo Brasil e no exterior entre os anos de 2007 e 2019. O projeto reúne ritmos tradicionais de Alagoas, Sergipe, Pernambuco, Goiás, Pará e Ceará e participações de artistas como Sérgio Ricardo e a rapper chilena Ana Tijoux. Hoje (24), 21h. Sesc Vila Mariana. R. Pelotas, 141, Vila Mariana. R$ 12/R$40. Ingressos aqui.

Doutor no Samba

Ao lado do médico e músico Manu Lafer, o sambista conhecido como “catedrático do samba” comemora seu aniversário com o show Doutor no Samba. O repertório é composto por canções da discografia de Germano e sambas inéditos de Lafer. Sáb. (25), 21h. Sala Crisantempo. R. Fidalga, 521, V. Madalena. R$ 70.