Músicas brasileiras e estrangeiras que dialogam com a conjuntura

Não é novidade que compositores aplicam as próprias visões de mundo em suas músicas. Afinal, a arte é uma oportunidade de comentar questões que estão em discussão mundo afora - ou, às vezes, de apenas deixar uma mensagem implícita sobre diversos temas.

Nesse sentido, o site americano The New York Times Magazine publicou uma lista chamada ‘As 25 músicas que importam agora’, com letras que refletem sobre meio ambiente, sociedade do trabalho, protagonismo negro e muito mais. Confira cinco exemplos:

1. Before the water gets too high, de Parquet Courts (2018)

Há muito tempo são conhecidos e discutidos os efeitos das mudanças climáticas. Mas quais providências realmente são tomadas? A música é uma inquietação com a humanidade, que parece ignorar os efeitos dessas transformações nos ecossistemas. Também denuncia o despreparo para a devastação completa que se aproxima - e o quão inúteis podem ser os esforços para detê-la, se tomados tardiamente. Um cruel (mas necessário) choque de realidade.

2. Girls Like You, de Maroon 5 (2017)

Em parceria com a rapper Cardi B, o grupo Maroon 5 relançou a música Girls Like You (Garotas como você), em novo clipe recheado de personalidades femininas de peso, como a atriz Jennifer Lopez e a criadora do Dia da Mulher Muçulmana, Amani Al-Khatahtbeh. Isso para reafirmar o atualmente tão comentado ‘girl power’, ou, o poder da mulher. A própria Cardi B é uma militante do movimento feminista.