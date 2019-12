Música natalina de Mariah Carey lidera parada de sucessos 25 anos após lançamento

Lançada em 1994, a música All I Want for Christmas Is You, de Mariah Carey, atingiu o topo da lista Billboard Hot 100, que reúne canções mais tocadas nos Estados Unidos.

"Conseguimos", escreveu a cantora nesta segunda-feira no Twitter, incluindo na mensagem uma série emojis felizes.

Lançada há 25 anos no álbum Merry Christmas, a canção não entrou na lista da Billboard na época, porque não foi disponibilizada como um single.

A música voltou a chamar a atenção quando entrou na trilha sonora do filme Simplesmente Amor (Love Actually, de 2003), que tem Rodrigo Santoro no elenco.

We did it ❤️ https://t.co/Cp80uhYdI9 — Mariah Carey (@MariahCarey) December 16, 2019

Para o aniversário de 25 anos da música, Carey começou a para promovê-la através das redes sociais, logo após o Halloween.

Na última semana, All I Want for Christmas Is You registrava 45 milhões de acessos por streaming, 27 mil vendas digitais e 34 milhões de execuções nas rádios, de acordo com a Billboard.

Esta é a 19ª vez que Carey consegue colocar uma música no topo da lista da Billboard, ficando atrás apenas dos Beatles, com 20 top hits.