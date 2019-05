Música: Confira sete lançamentos da semana

Sexta-feira é dia de lançamento de álbuns, vídeos e singles no mundo todo. Nesta semana, artistas como Bad Religion, Zeca Baleiro e Grupo Revelação disponibilizaram seus novos discos nas principais plataformas de streaming. Confira a lista que preparamos com sete grandes lançamentos:

Bad Religion - Age of Unreason

Com 40 anos de estrada, a banda punk Bad Religion lançou hoje seu 17º álbum de estúdio, Age of Unreason. Como esperado, as faixas que compõem o disco trazem fortes mensagens políticas, que abordam questões como a construção do muro na fronteira entre os Estados Unidos e o México e a ascensão do “Trumpismo”. Age of Unreason pode ser adquirido fisicamente e está disponível nas principais plataformas digitais.

Zeca Baleiro - O Amor no Caos

Zeca Baleiro, nome tradicional da MPB, lançou hoje O Amor no Caos, seu 11º álbum autoral. Gravado com os músicos Tuco Marcondes, Fernando Nunes, Adriano Magoo, Pedro Cunha e Kuki Stolarski, o disco traz onze faixas inéditas. O artista lançara, ainda, o Volume 2 do álbum, previsto para o segundo semestre. O Amor no Caos está disponível nas plataformas digitais e será disponibilizado em cd e vinil.

Grupo Revelação - Confie em Mim (Ao Vivo)

Com produção de Bira Haway, o Grupo Revelação estreou o EP Confie em Mim. O disco traz cinco faixas ao vivo (Desengano, Viajei na Ilusão, Greve de Amor, Amor pra Eternidade, e a inédita Confie em Mim). É o primeiro trabalho com o novo vocalista da banda, Jonathan Alexandre, sobrinho do ex-vocalista Xande de Pilares. Confie em Mim está disponível no Spotify e outras plataformas digitais.

Orgão Bossa Trio - Tambor Sessions Apresenta: Orgão Bossa Trio

Produtor e baterista japonês, Kazuo Yoshida é apaixonado pela Bossa Nova. Após lançar diversos projetos do gênero no Japão, decidiu estrear um álbum no Brasil. Acompanhado dos músicos Fernando Merlino, Zé Luis Maia e Norihito Nagasawa, Kazuo gravou 13 faixas -- todas músicas de grandes compositores da Bossa Nova, como Tom Jobim e Baden Powell. O disco está disponível em cópias físicas e digitais.

Mariza - Mariza

Considerada embaixadora contemporânea da música portuguesa e conhecida no fado, Marisa lançou hoje seu sétimo álbum de estúdio, Mariza. O single Quem me dera é o destaque do álbum e já ultrapassou a marca dos 16 milhões de views. Em maio, a cantora passa pelo Brasil na turnê internacional do disco.

Pep Talks - Judah & The Lion

Rumando para o alternativo, a banda estadounidense Judah & The Lion lançou nesta sexta-feira o álbum Pep Talks. São, ao total, 17 faixas, que podem ser ouvidas no Spotify e no Youtube.

Ocean - Karol G

Estrela latina, Karol G lançou hoje Ocean. É o segundo álbum de estúdio da colombiana, que já ganhou um Grammy Latino. Entre as colaborações, estão as brasileiras Simone & Simaria, no single La Vida Continuó.