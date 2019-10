Muse leva mistura de rock clássico com música eletrônica para encerrar o Rock in Rio 2019

Poucas bandas de rock ainda lotam estádios ao redor do mundo. É o caso do Muse, que com uma base de fãs xiitas se firmou como um dos grupos mais importantes do gênero nas últimas décadas, figurando exaustivamente nos line-ups de grandes festivais. Em turnê de divulgação do álbum Simulation Theory, os britânicos chegam ao Brasil para sua 11º passagem pelo país - a segunda no Rock in Rio, do qual o grupo tocou em 2013.

Surgido no final dos anos 90 com letras que falavam sobre introspecção e desilusões amorosas, o Muse logo foi comparado pela crítica com o contemporâneo Radiohead, ícones do cenário alternativo. Foi só em 2003, com o sci-fi apocalíptico Absolution, que o grupo conseguiu se desvencilhar das comparações, emplacando os hits Time Is Running Out e Hysteria. No álbum seguinte, Black Holes and Revelations, apoiado pelo estrondoso sucesso do single Supermassive Black Hole, a banda mudou de vez de patamar, o que mais tarde renderia dois Grammys e outras quatro indicações ao prêmio.

Apesar de ter surfado na onda indie dos 2000, tendo incorporado elementos da música eletrônica em seus discos mais recentes, o Muse ganhou notoriedade como uma banda de rock clássica, tendo riffs de guitarras, linhas de baixo inventivas e uma bateria dinâmica como marca registrada. O som dos ingleses também se destaca pela vasta musicalidade do guitarrista e vocalista Matthew Bellamy, que por vezes recorre ao piano e falsetes em algumas das canções do trio.

Principais sucessos:

Uprising

Supermassive Black Hole

Time Is Running Out

Madness

Provável setlist:

Algorithm

Pressure

Psycho

Break It to Me

Uprising

Propaganda

Plug In Baby

Pray (High Valyrian)

The Dark Side

Supermassive Black Hole

Thought Contagion

Interlude

Hysteria

The 2nd Law: Unsustainable

Dig Down

Madness

Mercy

Time Is Running Out

Houston Jam

Take a Bow

Prelude

Starlight

Stockholm Syndrome / Assassin / Reapers / The Handler / New Born

Knights of Cydonia

Vai curtir o festival lá no Rio? Saiba o que você pode ou não levar e veja também as opções de alimentação que estarão disponíveis na Cidade do Rock. Para quem for assistir de casa, existem também algumas possibilidades. Fique por dentro de toda a programação do Rock in Rio e não perca nenhum show!