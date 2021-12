Multishow mostra encontro entre novatos e grandes nomes da MPB

O guitarrista, cantor e produtor Zé Ricardo, responsável pela organização do Palco Sunset, do Rock in Rio, é quem assina a direção de um encontro com grandes nomes da MPB neste sábado, 18, a partir das 19 h. O show inédito Encontros que Não Têm Preço, patrocinado por uma empresa de cartões de crédito, vai reunir artistas como Caetano Veloso, Paulinho da Viola, Liniker, Luisa Sonza, Xênia França, Alcione e Maria Rita. A transmissão ao vivo será feita pelo canal Multishow.

Zé Ricardo fala da importância do encontro: “Esse show é um complemento de um ciclo de quatro lives que fiz durante a pandemia. Criei um conceito, que era o de trazer artistas negros de gerações diferentes e sempre com homenagens aos grandes mestres.” Dentre os encontros que já ocorreram, vieram Gilberto Gil e Iza, Milton Nascimento, Liniker e Xênia França; Alcione e Criolo e Elza Soares, Seu Jorge e Agnes Nunes.

Zé diz que pensou em uma linguagem intimista para as filmagens das lives. “E, agora, recebi essa missão de montar um show de Natal.” A ideia foi de reproduzir momentos com artistas que estiveram em outras edições e, ao mesmo tempo, proporcionar “uma visão mais ampla sobre o que pode ser feito entre eles”. “Eu acredito que a mistura, com essa troca de público, é a grande solução para a nossa música.”

A ideia do show é ter uma dinâmica que surpreenda o público, com artistas se revisitando o tempo todo. O projeto vai pedir doações para ajudar a combater a fome no País.