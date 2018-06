Multicultural e requintado, Rock in Rio Lisboa terá sua maior edição

O festival Rock in Rio Lisboa, que começará no fim de semana de 23 e 24 de junho, já está pronto para receber sua maior edição, que inclui pela primeira vez uma oferta gastronômica refinada e dará destaque aos ritmos africanos.

No parque de Bela Vista, onde será realizado o evento, já é possível ver alguns detalhes que decorarão os diferentes espaços temáticos do festival - entre eles um dinossauro -, mostrados nesta quinta-feira à imprensa internacional pela organizadora do Rock in Rio Lisboa, a brasileira Roberta Medina.

"Temos várias novidades para este ano, entre elas é especialmente importante a mudança de data e horário", destacou.

O Rock in Rio Lisboa 2018 buscou dias com um clima melhor, mais verão, e também antecipou o horário de abertura e fechamento dos palcos.

"A ideia é que as pessoas possam ir tranquilamente ao metrô sem que o horário de fechamento as afete", disse Roberta, embora neste ano serviço de transporte da capital portuguesa terá horário estendido durante o festival e fechará às 3h.

Muse, Bruno Mars, The Killers e Katy Perry, os pontos fortes desta edição, atuarão em um palco maior para potencializar o espetáculo, que neste ano terá novos formatos de entretenimento.

Um deles é o Pop District, um espaço cultural que contará com jogos, produtos sobre os maiores ícones culturais das últimas décadas, representações de super-heróis e inclusive reuniões de 'cosplay'. Outra dessas atrações é o Digital Stage, onde será possível interagir com 'youtubers'.

O evento também terá a estreia da Rock Street África, dedicada aos ritmos do continente, "muito importantes em Portugal", ressaltou Roberta.

Além das novidades, ampliações, como a da área VIP, com capacidade agora para 2 mil pessoas, o Rock in Rio Lisboa terá uma oferta gastronômica preparada para satisfazer os visitantes mais requintados.

Nasce assim a versão festiva do Time Out Market, um recinto situado no Mercado da Ribeira de Lisboa, às margens do rio Tejo, que será reproduzido em menor escala, mas com a mesma proposta de produtos "refinados", nas palavras de Roberta, que conviverão com as clássicas lanchonetes fast-food.

Além dos palcos, outras ofertas de entretenimento, tais como uma roda-gigante e o Dino Parque, um espaço com reproduções de dinossauros pensado para toda a família, já estão sendo finalizados, assim como curiosas propostas, como a "rota da selfie", para conseguir as melhores fotos.

O Rock in Rio Lisboa, que será realizado em 23, 24, 29 e 30 de junho, espera receber neste ano mais de 300 mil visitantes, atraídos por um line-up heterogêneo que inclui a americana Demi Lovato, a brasileira Anitta e o português Agir.