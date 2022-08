MTV Video Music Awards: que horas é e onde assistir ao vivo ao VMA

O MTV Video Music Awards 2022 está de volta neste domingo, 28, com alguns dos maiores nomes da música disputando a lendária estátua Moon Person.

Lil Nas X, Jack Harlow e Kendrick Lamar estão empatados nos principais prêmio com sete indicações cada. A colaboração de Harlow e Lil Nas X, Industry Baby, impulsionou sua performance na competição de artista do ano junto com Drake, Bad Bunny, Ed Sheeran, Harry Styles e Lizzo. Harlow está trabalhando em dobro, juntando-se a LL Cool J e Nicki Minaj como MCs do programa.

Logo atrás estão Harry Styles e Doja Cat, que receberam seis indicações cada, enquanto Ed Sheeran, Billie Eillish, Drake, Dua Lipa, Tayler Swift e The Weeknd têm cinco cada.

Onde assistir ao MTV VMA 2022

O MTV VMA 2022 será transmitido ao vivo, neste domingo, 28 de agosto, às 21h, no canal fechado MTV. Gratuitamente, poderá ser visto na Pluto TV. A cerimônia será realizada no Prudential Center em Newark, Nova Jersey.

A brasileira Anitta foi indicada na categoria Melhor Artista Latina, com o hit Envolver, e seu show será uma das atrações da noite.

Nicki Minaj também receberá um prêmio cobiçado, o Video Vanguard Award. A homenagem leva o nome de Michael Jackson.

Eminem, Snoop Dogg, Red Hot Chili Peppers e Bad Bunny também devem apresentar Madonna, que é a artista mais premiada da história da MTV com 20 vitórias, tornando-se a única artista a receber uma indicação em cada um dos VMAs em cinco décadas. Ela ganhou sua 69ª indicação por seu 14º álbum de estúdio Madame X, fazendo história na premiação e se tornando a única artista a ser indicada em todas as suas 5 décadas, de 1980 a 2020.

Litas dos indicados:

Vídeo do Ano

Woman - Doja Cat

Way 2 Sexy - Drake ft. Future & Young Thug

Shivers - Ed Sheeran

As It Was - Harry Styles

Industry Baby - Lil Nas X, Jack Harlow

Brutal - Olivia Rodrigo

All Too Well (10 Minute Version) (Taylor's Version) - Taylor Swift

Artista do Ano

Bad Bunny

Drake

Ed Sheeran

Harry Styles

Jack Harlow

Lil Nas X

Lizzo

Canção do Ano

Easy On Me - Adele

Happier Than Ever - Billie Eilish

Woman - Doja Cat

Cold Heart (PNAU Remix) - Elton John e Dua Lipa

Stay - The Kid Laroi e Justin Bieber

About Damn Time - Lizzo

Melhor Artista Revelação

Baby Keem

Dove Cameron

Gayle

Latto

Maneskin

Seventeen

Prêmio Push: Performance do Ano

Setembro de 2021: One Night - Griff

Outubro de 2021: Sexy Villain - Remi Wolf

Novembro de 2021: I Hope Ur Miserable Until Ur Dead - Nessa Barret

Dezembro de 2021: Rock With You - Seventeen

Janeiro de 2022: Better Days - Mae Muller

Fevereiro de 2022: Abcdefu - Gayle

Março de 2022: R U That - Shenseea

Abril de 2022: Tamagotchi - Omar Apollo

Maio de 2022: Chaise Longue - Wet Leg

Junho de 2022: Baby Boo - Muni Long

Julho de 2022: Persuasive - Doechii

Melhor Colaboração

Way 2 Sexy - Drake ft. Future & Young Thug

Cold Heart (PNAU Remix) - Elton John e Dua Lipa

Stay - The Kid Laroi e Justin Bieber

Industry Baby - Lil Nas X, Jack Harlow

Sweetest Pie - Megan Thee Stalion e Dua Lipa

One Right Now - Post Malone e The Weeknd

La Fama - Rosalía e The Weeknd

Melhor Pop

Happier Than Ever - Billie Eilish

Woman - Doja Cat

Shivers - Ed Sheeran

As It Was - Harry Styles

About Damn Time - Lizzo

Traitor - Olivia Rodrigo

Melhor Hip-Hop

From The D 2 The LBC - Eminem e Snoop Dogg

Wait For U - Future ft. Drake, Tems

N95 - Kendrick Lamar

Big Energy - Latto

Do We Have a Problem? - Nicki Minaj e Lil Baby

Diet Coke - Pusha T

Melhor Rock

Love Dies Young - Foo Fighters

Taking Me Back - Jack White

Won't Stand Down - Muse

Black Summer - Red Hot Chili Peppers

Planet Zero - Shinedown

So Called Life - Three Days Grace

Melhor Música Alternativa

Love It When You Hate Me - Avril Lavigne e Blackbear

Enemy - Imagine Dragons X JID

Emo Girl - Machine Gun Kelly e Willow

I Wanna Be Your Slave - Maneskin

Viva Las Vengeance - Panic! At The Disco

Saturday - Twenty One Pilots

Grow - Willow, Avril Lavigne e Travis Barker

Melhor Música Latina

Envolver - Anitta

Tití Me Preguntó - Bad Bunny

Mamiii - Becky G e Karol G

Remix - Daddy Yankee

Pepas - Farruko

In Da Getto - J Balvin e Skrillex

Melhor R&B

City of Gods (Part II) - Alicia Keys

Have Mercy - Chlöe

For Anyone - H.E.R.

Wild Side - Normani e Cardi B

No Love (Extended Version) - Summer Walker, Sza e Cardi B

Out of Time - The Weeknd

Melhor K-pop

Yet To Come (The Most Beautiful Moment) - BTS

Loco - ITZY

Lalisa - LISA

Hot - Seventeen

Maniac - Stray Kids

The Feels - TWICE

Melhor Vídeo com Mensagem Social

The Heart Part 5 - Kendrick Lamar

P*ssy - Latto

About Damn Time - Lizzo

This Hell - Rina Sawayama

Fils de joie - Stromae

Melhor Performance no Metaverso

Blackpink The Virtual, no PUBG

BTS, no Minecraft

Charli XCX, no Roblox

Justin Bieber - An Interactive Virtual Experience, no Wave

Rift Tour e Ariana Grande, no Fortnite

Twenty One Pilots Concert Experience, no Roblox

Melhor Vídeo de Longo Formato

Happier Than Ever: A Love Letter to Los Angeles - Billie Eilish

Studio 666 - Foo Fighters

Star-Crossed - Kacey Musgraves

Madam X - Madonna

Driving Home 2 U - Olivia Rodrigo

All Too Well (10 Minute Version) (Taylor's Version) - Taylor Swift