Morte de Paulinho, do Roupa Nova, repercute nas redes sociais

A morte do cantor Paulo César Santos, o Paulinho do Roupa Nova, repercutiu entre personalidades nas redes sociais. Ele faleceu nesta segunda-feira, 14, aos 68 anos, após uma parada cardiorrespiratória. Ele estava internado com covid-19.

A também cantora Elba Ramalho publicou uma homenagem em seu Instagram.

Wilson Sideral fez uma postagem no Twitter e agradeceu Paulinho por sua arte.

Meus sentimentos à família Roupa Nova, todos os fãs e familiares. Obrigado por sua arte, Paulinho. https://t.co/xXu8dwpXjv — Wilson Sideral (@sideraloficial) December 15, 2020

O cantor e compositor Milton Guedes divulgou um vídeo de Paulinho em seu Instagram, e escreveu: “vocês não têm ideia da potência dessa voz ao vivo”.

Kleber Mendonça Filho postou uma homenagem em seu Twitter e divulgou que “Sapato Velho”, música do Roupa Nova, iria entrar na trilha sonora de seu filme Bacurau, mas acabou ficando de fora.

Soube do falecimento de Paulinho do Roupa Nova, Covid19. Durante anos no roteiro, e até a mixagem, “Sapato Velho” seria usada em Bacurau, mas terminou não entrando. Um grande abraço nos amigos e familiares. Obrigado Paulinho. — Kleber Mendonça Filho (@kmendoncafilho) December 15, 2020

O ator Bruno Gagliasso também se manifestou no Twitter. Ele disse que ficou “sem saber o que escrever” com a morte do cantor e pediu “ouçam Roupa Nova hoje”.

E o Paulinho me deixou sem saber o que escrever pra dizer o quanto tô triste com sua partida. Justo um Roupa Nova, que sempre botou palavra na minha boca... Que tristeza. — Bruno Gagliasso - Pai de 3 (@brunogagliasso) December 15, 2020