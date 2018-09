Morte de Dolores O'Riordan foi acidental, diz laudo médico

LONDRES — A cantora irlandesa Dolores O'Riordan, líder da banda The Cranberries, morreu no último dia 15 de janeiro afogada na banheira do quarto do hotel onde estava hospedada em Londres.

A legista Shirley Radcliffe, do tribunal londrino de Westminster, disse nesta quinta-feira, 6, ao expôr suas conclusões, que a morte de Dolores foi "um acidente".

Shirley apontou a causa da morte após a autópsia verificar altos níveis de álcool no sangue da cantora.

Durante a investigação, a policial Natalie Smart explicou que encontrou o corpo da artista submerso na banheira de seu quarto de hotel, onde também havia várias garrafas de champanhe.

Também foram encontradas várias caixas de remédios de prescrição médica, mas os níveis destes no sangue de Dolores estavam dentro dos limites permitidos, ao contrário do grau de alcoolemia.

Dolores O'Riordan, uma das vozes mais marcantes da Irlanda, morreu subitamente aos 46 anos durante uma breve visita a Londres para participar de uma gravação na qual emprestaria voz a uma versão do hit do Cranberries Zombie, interpretado pela banda de rock americana Bad Wolves.

O tribunal de Westminster começou sua investigação em 19 de janeiro, antes do enterro da cantora em sua cidade natal, Limerick, em meio à comoção em toda a Irlanda.

A artista tinha três filhos com o representante do grupo britânico Duran Duran, Don Burton, de quem se tinha separado em 2014 após 20 anos de casamento.

O Cranberries, com a carismática Dolores à frente, estourou nas paradas de sucesso internacional no início da década de 1990 com músicas como Zombie, Dreams e Linger, e chegou a vender mais de 40 milhões de discos no mundo todo.