Morrissey expulsa fãs de show por criticarem partido de extrema-direita britânico

O músico Stephen Patrick Morrissey, mais conhecido apenas como Morrissey, expulsou duas pessoas da plateia do seu próprio concerto no Moda Center de Portland, em Oregon, nesta segunda-feira, 30. O incidente foi motivado devido às placas de protesto empunhadas por alguns fãs, que exibiam o símbolo do patido de extrema-direita e anti-islâmico britânico - For Britain - com um 'X' desenhado por cima.

Ao avistar os cartazes, o músico, que apoia declaradamente o partido e já chegou até a usar um crachá do partido durante uma participação em um programa de televisão, interrompeu o espetáculo e ordenou que as pessoas fossem retiradas para que ele continuasse. "Fora daqui! Fora. Não preciso de vocês", afirmou no palco. "Vamos ser sinceros, quando esse cartaz ou vocês desaparecerem, eu continuo", disse.

O momento foi registrado em vídeo. Confira: