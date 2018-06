Morrissey confirma duas apresentações no Brasil 

O cantor e compositor britânico Morrissey fará dois shows no Brasil no final deste ano. Ele se apresenta no dia 30 de novembro na Fundição Progresso, no Rio de Janeiro, e em 1° de dezembro no Espaço das Américas, em São Paulo. Os ingressos do primeiro lote começam a ser vendidos em 29 de junho e custam entre R$ 340 (Pista) e R$ 670 (Pista Premium).

À frente dos Smiths, Morrissey é considerado um dos nomes mais importantes da história da música pop. A banda gravou 15 álbuns de estúdio. Morrissey alcançou sucesso ainda maior como artista solo, lançando uma carreira prolífica que viu todos os seus 11 discos figurarem entre os 10 melhores do Reino Unido. A última passagem de Morrissey pelo Brasil foi em novembro de 2015.

