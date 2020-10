Morre Tony Lewis, vocalista da banda britânica Outfield, aos 62 anos

Vocalista da banda britânica Outfield, Tony Lewis morreu aos 62 anos na segunda-feira, 19, segundo informação nas páginas oficiais do músico. A causa da morte não foi divulgada.

"É com grande tristeza e pesar que anunciamos que Tony Lewis morreu inesperadamente. Ele era uma bela alma que tocou muitas vidas com seu amor, seu espírito e sua música. Ele amava muito seus fãs e aproveitou todas as oportunidades que teve ao encontrar todos vocês. Por favor, respeite a privacidade da família durante este momento difícil."

It is with great sadness and sorrow to announce that Tony Lewis has unexpectedly passed away. He was a beautiful soul who touched so many lives with his love, his spirit, and his music. He loved his fans dearly and enjoyed every opportunity he had when meeting all of you.-Team TL pic.twitter.com/Wiif4Ldt8v — Tony Lewis from The Outfield (@TonyLewisMusic) October 20, 2020