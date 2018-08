Morre Roger Mathan, vocalista do Grupo Raça O vocalista do pagodeiro Grupo Raça, Roger Mathan, de 31 anos, foi enterrado hoje pela manhã em Belfort Roxo, na Baixada Fluminense. O cantor morreu ontem em um hospital da zona Norte do Rio de Janeiro. Segundo o produtor do grupo, Paulo César, o cantor sentiu-se mal e foi internado no CTI daquele hospital na segunda-feira, com um sangramento nasal. Na terça, teve uma parada cardíaca, sendo reanimado com sucesso. Na quarta, ele sofreu outra parada cardíaca, mas não resistiu. Roger Mathan entrou no grupo há quatro anos. Natural do Espírito Santo, ele foi vocalista do grupo de pagode Aparência Maior, que era uma espécie de cover do Grupo Raça, até ser convidado a integrar o grupo original. Sua voz está no CD mais recente do grupo, Raça e Raiz, de 2001, gravado pelo selo Cid, e deixou um CD pronto sem gravadora até o momento. O Grupo Raça ficou conhecido no país em 1992 com a música O Teu Chamego, que tem como refrão: "O teu chamego é meu xodó,/ O teu xodó me faz um bem,/ Quando estou perto de você,/ Não vejo mais ninguém". O Grupo Raça foi um dos pioneiros de pagode, fundado em 1985, mas ultimamente não vivia em sua melhor fase. Eles chegaram a tocar com Zeca Pagodinho, Leci Brandão e Ivone Lara, e por meio da influência da madrinha Alcione foram contratados pela BMG. Seu primeiro sucesso foi Dona da Minha Sina, de Nelson Rufino/Tião Motorista, mas o grande hit foi mesmo O Teu Chamego. O grupo chegou a figurar entre os maiores vendedores de discos de sua gravadora em 1994. Entre os discos do grupo, estão: A Festa Começou - Raça ao vivo (1999,Grupo Raça (1998),Paixão (1997),Declaração de Amor (1996) e Pura Emoção (1995).