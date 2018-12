Morre Pete Shelley, vocalista do Buzzcocks

O mundo dos ídolos punks sofreu uma forte baixa. Aos 63 anos de idade, Pete Shelley, vocalista, guitarrista e líder do Buzzcocks, morreu. A causa de sua morte foi um ataque cardíaco fulminante, segundo informação confirmada na página oficial da banda no Facebook. A nota diz o seguinte: "É com profunda tristeza que confirmamos a morte de Pete Shelley, um dos compositores mais influentes e prolíficos da Grã-Bretanha e co-fundador da seminal banda punk Buzzcocks. A música de Pete inspirou gerações de músicos em todo o mundo em uma carreira que se estendeu por cinco décadas tanto com a banda quanto como artista solo, e ele foi aclamado no mais elevado panteão da música pela indústria e por seus fãs. Uma declaração mais detalhada será emitida em breve".

O Buzzcocks surgiu para o mundo punk na segunda metade da década de 1970. Sua importância está na definição do material genético de várias bandas punks, como o Teenage Fanclub. Eles estão na estrada há mais de 40 anos.