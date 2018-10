Morre o músico Tony Joe White, compositor de Tina Turner

O músico country Tony Joe White, que compôs para Tina Turner e criou sucessos regravados por ícones como Elvis Presley e Tom Jones, morreu aos 75 anos.

O compositor faleceu na última quarta-feira, 23, em Nashville, no Estado americano do Tennessee. Sua família confirmou as informações à gravadora Yep Roc Records. A empresa publicou um comunicado, sem informar a causa da morte.

Autor do sucesso de 1969 Polk Salad Annie e Rainy Night in Georgia, White era conhecido por sua voz profunda de barítono e seu som único impregnado de blues, country, boogie e R&B.

Em 1989, escreveu o hit de Tina Turner Steamy Windows e suas canções foram popularizadas por artistas como Joe Cocker e Willie Nelson. Seu álbum de estreia, em 1969, Black and White, continha Polk Salad Annie, canção que Elvis gostava de interpretar ao vivo. "Se houvesse algo como uma linha conectando tudo que fiz, diria que é o real", declarou White à Yep Rock.

"Mesmo minhas canções, que são doces baladas de amor, são inspiradas pelo amor verdadeiro e pela vida real, para se concentrarem no que realmente está acontecendo ao redor. Aprendi isso no começo de minha vida". /Com AFP