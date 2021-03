Morre o maestro James Levine aos 77 anos

O maestro James Levine faleceu, aos 77 anos, três anos após um escândalo de abuso sexual que encerrou sua carreira, manchada apesar de quarenta anos na direção musical da Metropolitan Opera de Nova York.

Levine morreu de "causas naturais" em 9 de março em Palm Springs (Califórnia), disse seu médico de longa data, Len Horovitz, à AFP nesta quarta-feira, 17, sem maiores detalhes, confirmando informações do New York Times. Não foi informado, no entanto, o motivo de somente agora ser divulgada a morte do regente.

Um dos grandes nomes da música clássica, Levine estreou na Met Opera em 1971 e dirigiu mais de 2.500 apresentações de 85 óperas. Trabalhou com grandes estrelas como Luciano Pavarotti e Placido Domingo.

Indicado para 37 prêmios Grammy e vencedor de 10, Levine também dirigiu a Orquestra Sinfônica de Chicago para o filme Fantasia 2000 da Disney.