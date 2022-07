Morre o maestro Henrique Morelenbaum, aos 90 anos

O maestro Henrique Morelenbaum morreu na última sexta-feira, 22, aos 90 anos de idade. A informação foi divulgada por seu filho, Jaques Morelenbaum, no Instagram.

"Agradeço ao meu pai por todo o carinho, o legado de busca incessante de conhecimento e de evolução, de justiça e amor, de amor à música e à arte em geral como forma de construção da beleza espiritual. Saudades Eternas", escreveu.

Em uma postagem na mesma rede social, o perfil oficial do Theatro Municipal do Rio de Janeiro [TMRJ] também homenageou o músico: "A ligação do maestro Morelenbaum com o Theatro Municipal foi tão grande que coincidentemente o dia de seu nascimento foi o dia do primeiro concerto da Orquestra Sinfônica do Theatro. Foi sob sua regência que a última versão de Don Giovanni foi levada ao palco do TMRJ, há 31 anos. A récita de hoje será dedicada à memória deste artista e homem que fez de sua vida e de sua carreira um exemplo para todos desta casa"

Henrique Morelenbaum nasceu como Saul Herz Morelenbaum, em 5 de setembro de 1931, na Polônia, e veio ao Brasil em sua juventude, se naturalizando tempos depois. Estudou viola, violino, regência e composição na Escola de Música da UFRJ, se tornando doutor e professor na instituição.

Ainda segundo o centro de documentação do Theatro Municipal, começou como maestro por acaso, em 1959, quando o regente que comandaria um espetáculo de balé de Margot Fonteyn não pôde arrumir a batuta, proporcionando a estreia de Henrique.