Morre o guitarrista dos Ramones Johnny Ramone, 55 anos, guitarrista e um dos fundadores do grupo punk Os Ramones, morreu ontem à noite, depois de lutar por cinco anos contra um câncer de próstata. Ele estava em sua casa, em Los Angeles, na companhia de sua mulher, Linda Cummings, e de amigos. Ramone, cujo nome real era John Cummings, fundou Os Ramones em 1974, junto com Joey Ramone, o vocalista, DeeDee Ramone e Tommy Ramone, o único ainda vivo do grupo original. No último domingo, foi realizado em Los Angeles um show em comemoração aos 30 anos do grupo.