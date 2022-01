Morre o guitarrista Don Wilson, um dos fundadores do The Ventures

Don Wilson, co-fundador e guitarrista do grupo instrumental The Ventures, morreu aos 88 anos de idade, no sábado, 22, em Tacoma, de causas naturais, rodeado por seus quatro filhos, informou o jornal The News Tribune.

A banda teve sucessos com Walk, Don't Run, e a canção temática da série televisiva Hawaii Five-0. Foram incluídos no Hall da Fama do Rock'n'Roll em 2008.

"Nosso pai foi um incrível guitarrista que tocou pessoas de todo o mundo com sua banda, The Ventures", disse seu filho Tim Wilson em um comunicado.

"Terá seu lugar na história para sempre e foi muito querido e amado. Sentiremos sua falta", acrescentou.

Nos anos 1960 e 1970, 38 dos discos chegaram às paradas de sucesso nos Estados Unidos. O The Ventures teve 14 singles no Top 100 da Billboard. Com mais de 100 milhões de álbuns vendidos, é a banda instrumental com melhores vendas na história.

A banda atingiu o nº 2 no país com Walk, Don't Run, em 1960. Os fundadores Bob Bogle e Wilson eram pedreiros quando compraram guitarras e livros de acordes em uma loja de penhores em Tacoma, em 1958.

"Eram guitarras realmente baratas", lembrou Wilson certa vez. "Elas não ficavam bem afinadas. Mas nós queríamos aprender".

No ano seguinte, eles formaram o The Ventures, adicionando Nokie Edwards, no baixo, e Howie Johnson, na bateria.

Johnson quebrou seu pescoço em um acidente de carro em 1961 e morreu em 1988. Skip Moore tocou a bateria em Walk, Don't Run, e Mel Taylor tomou conta do instrumento no que resultou na formação clássica, com Edwards na guitarra principal, em 1962.

A banda continuou a se apresentar entre numerosas mudanças de formação, mas Wilson foi o único constante. Ele não perdeu nenhuma turnê até sua aposentadoria, em 2015, de acordo com o comunicado da família.