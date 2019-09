Morre o compositor Elton Medeiros, parceiro de Cartola e Paulinho da Viola

O compositor Elton Medeiros morreu aos 89 anos, no Rio de Janeiro, na noite de terça-feira, 3. Recentemente, Medeiros ficou internado por um mês internado, mas havia voltado para casa. Na segunda-feira, 2, ele passou mal e foi levado de volta ao hospital. A informação da morte do compositor foi confirmada na página oficial de Elton no Facebook e lamentada por amigos e parceiros.

Autor de clássicos do samba carioca como O Sol Nascerá, Peito Vazio, Injúria, Onde a Dor Não Tem Razão, Mascarada, Pressentimento e tantos outros, melodista e letrista referência para gerações, Elton Medeiros foi parceiro de Cartola, Paulinho da Viola, Zé Keti e Hermínio Bello de Carvalho.

Nascido no Rio de Janeiro, no dia 22 de julho de 1930, Elton Medeiros compôs o primeiro samba aos 8 anos, com um dos nove irmãos. Tocou sax horn, trombone e bateria e foi integrante de orquestra. Foi do grupo fundador de três escolas de samba. Também administrador (graduou-se pela Faculdade de Ciências Políticas e Econômicas do Rio), gravou 25 discos nas últimas cinco décadas. É admirado principalmente pela beleza de suas melodias.

O artista integrou o grupo Os Cinco Crioulos junto com Nelson Sargento. Sua estreia em disco foi em 1965, com o grupo A Voz do Morro. Neste ano, ele integrou o elenco do musical Rosa de Ouro.

Em 2010, quando ele completou 80 anos, Elton Medeiros viu-se baqueado por problemas de saúde. Em março daquele ano, sofreu um enfarte. Em outubro, para não perder a visão do olho esquerdo, submeteu-se a uma cirurgia de catarata e glaucoma.

