Morre o cantor italiano Fred Bongusto

O cantor italiano Fred Bongusto morreu na madrugada desta sexta-feira, 8, em sua casa em Roma, aos 84 anos.

Fred Bongusto conquistou a fama na Itália nos anos 1960 e 1970 com a canção Una Rotonda Sul Mare e também com os hits Malaga, Spaghetti a Detroit e Prima C'eri Tu. O italiano trabalhou com Toquinho e Vinicius de Moraes e teve músicas gravadas por João Gilberto.

Nascido em Compobasso, Alfredo Antonio Carlo Bongusto completou 84 anos no dia 6 de abril. O artista apresentava problemas de saúde havia algum tempo.

O funeral do cantor será realizado em Roma no dia 11 de novembro.